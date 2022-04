Ligt er buitenaardse technologie in de Stille Oceaan?

Een topwetenschapper plant een missie om onderzoek te doen naar mogelijk buitenaardse technologie op de bodem van de Stille Oceaan. De controversiƫle astrofysicus Avi Loeb gelooft dat een interstellair object dat in 2014 op aarde neerstortte een of ander ruimteschip was.

Een vorige week vrijgegeven rapport van US Space Command (USSC) bevestigde dat het object afkomstig was van een ander sterrensysteem. Het agentschap concludeerde dat het projectiel een meteoor was, maar dan van de buitencategorie. Het kwam neer voor de kust van Manus Island, Papoea-Nieuw-Guinea.

Professor Loeb wil daar echter niets van weten. Hij beweert dat het object door buitenaardsen gebouwd zou kunnen zijn. ‘Onze ontdekking van een interstellaire meteoor is het begin van een nieuw onderzoeksterrein’, schreef de Harvard-astronoom in een essay voor technologienieuwswebsite The Debrief.

‘De fundamentele vraag is of een interstellaire meteoor een samenstelling kan hebben die ondubbelzinnig kunstmatig van oorsprong is’, schreef Loeb. ‘Beter nog, misschien zouden sommige technologische componenten de inslag kunnen hebben overleefd.’

Professor Loeb heeft decennia lang astronomie bestudeerd en meer recent is hij bekend geworden omdat hij volhoudt dat buitenaards leven de aarde heeft bezocht. Hij was de eerste die ontdekte dat het object op de zeebodem van heel ver weg komt.