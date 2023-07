Lid Congres: Amerika heeft buitenaardse technologie

Het Amerikaanse Congreslid Tim Burchett beweert geheime foto’s te hebben gezien van ufo’s. Hij heeft in de podcast Event Horizon gezegd dat de buitenaardsen technologie hebben die de mensheid niet aankan. Dat zou betekenen dat ze de aarde kunnen veroveren. Welke technologie dat is, heeft Burchett onder de pet gehouden.

Maar dat het gaat om krachtige wapens, is wel duidelijk. ‘Ze kunnen ons omzetten in houtskool als ze dit soort technologie hebben. Als ze lichtjaren kunnen vliegen met snelheden die we hebben gezien, onder water kunnen vliegen en geen warmtespoor achterlaten, dan zijn ze echt een klasse apart’, aldus het Congreslid.

Burchett is lid van een comité dat zich bezighoudt met mogelijke gevaren die kunnen voortkomen uit buitenaardse technologie. Zijn conclusie is duidelijk: ‘We kunnen het niet aan’. Op 1 Fox News werd hem gevraagd of ‘de regering dit gekke buitenaardse spul heeft en het voor ons verborgen houdt?’.

In antwoord op die vraag zei Burchett dat de Amerikaanse regering buitenaardse technologie heeft teruggevonden en suggereerde dat de VS dit al sinds 1947 – het jaar van het beruchte Roswell, New Mexico, incident – zo niet eerder, in de doofpot heeft gestopt.

Tim Burchett is een Republikein die aanvankelijk weigerde te accepteren dat Joe Biden de verkiezingen heeft gewonnen. Hij is al eerder naar buiten getreden met zijn geloof dat Amerika buitenaardse technologie bezit.