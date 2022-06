Liften op Mars: steen reist al 120 dagen

Het robotkarretje Perseverance rijdt wat af op Mars. Maar daarbij heeft het een vreemde passagier opgepikt. Een steentje om precies te zijn, dat in een van de wielen zit. Het ding vertikt het om te vallen en rijdt nu al 120 dagen mee.

Het hindert het robotkarretje niet om verder over het oppervlak van de rode planeet te rijden. Maar mal is het wel. De steen is te zien op verschillende foto’s die de sonde naar aarde heeft gestuurd. Dat heeft de experts van Nasa interesse laten krijgen.

Het steentje komt van de Máaz formatie en het gaat waarschijnlijk om een stukje lava, want het is daar vulkanisch. Sinds het steentje daar in het wiel kwam te zitten heeft het met Perseverance 8,5 kilometer afgelegd in 120 dagen. Zolang het ding de missie niet stoort, laat Nasa het daar gewoon zitten. Niks aan de hand.