Liefde op het eerste gezicht bestaat – of is het lust?

Wetenschappers hebben aangetoond dat liefde op het eerste gezicht bestaat. Hoewel, eerste, het duurt twee minuten, ontdekten onderzoekers van de Hebrew University of Jerusalem in Israël. En of het liefde is of lust, daarover is ook nog geen zekerheid.

Het is een bekend verschijnsel dat verliefde stellen gesynchroniseerde bewegingen maken, ze spiegelen elkaar vaak. Als de man een been beweegt, doet de vrouw het ook. Als zij lacht, lacht hij. Zelfs lichaamsprocessen als zweten beginnen gelijk te lopen.

Als experiment lieten de onderzoekers stellen op een speed date gaan. Daarbij droegen ze een armband die de elektro-dermale activiteit meet. Dat is een manier om vast te stellen hoeveel iemand zweet. Transpiratie hoort bij romantische opwinding. Ook keken de onderzoekers naar lichaamshouding en -beweging.

Zo ontdekten ze dat stellen die elkaar leuk vonden – de deelnemers gaven dat naderhand aan – al binnen twee minuten aan het synchroniseren waren. Ook begonnen ze evenveel te zweten. Een teken dat er heftige interesse was van beide kanten. Vrouwen vonden mannen die synchroniseren echter nog net iets leuker dan de mannen hun vrouwelijke partners.

Is het liefde, of toont de lichamelijke reactie aan dat we het hebben over lust? Dat moeten alle stellen maar voor zichzelf beslissen.