Lid Congres: UFO in VS neergestort

Het is op zichzelf al opmerkelijk: in de VS is momenteel een reeks hoorzittingen aan de gang over UFO’s. Maar om de zaken nog absurder te maken, heeft een van de deelnemers nu gezegd zeker te weten dat er een vliegende schotel in de VS is neergestort. Dat hebben ‘betrouwbare bronnen’ hem gezegd.

Republikein Tim Burchett is een politicus uit het kamp van Donald Trump, hij was eerder overtuigd dat de voormalige president de verkiezingen van Joe Biden had gewonnen. En nu beweert hij dat hij uit meerdere bronnen heeft gehoord dat een UFO in Amerika is neergekomen. De mensen die hem dat vertelden waren gebonden door geheimhouding, maar hielden hun mond dus niet.

De Verenigde Staten zijn sinds enkele jaren zeer open over UFO’s. Het Pentagon heeft verschillende opnamen gedeeld waarop vliegende objecten te zien zijn die ze niet kunnen thuisbrengen. Nu is er een serie hoorzittingen om politici op de hoogte te stellen en ze gelegenheid geven om vragen te stellen over deze objecten. Burchett heeft in de media gezegd dat hij niet denkt dat het Pentagon op de bijeenkomsten de waarheid zal vertellen.

Volgens hem verzwijgt de VS de waarheid. Die zou zijn dat we worden bezocht door buitenaardse entiteiten. Hij heeft daarom om volledige openheid gevraagd, maar ook al aangegeven dat hij die niet verwacht. Volgens hem geloven meer Amerikanen in UFO’s dan in de leden van het Congres.