Lego: wij zijn fantastisch voor geestelijke gezondheid

Speelgoedmaker Lego komt met een opmerkelijke claim. Het bedrijf zegt wonderen te doen voor de geestelijke gezondheid van mensen. Dat baseren ze op een onderzoek in Australiƫ, waar onderzoekers namens Lego aan mensen vroegen hoe ze zich voelden na het bezig zijn met de blokjes.

Volgens Lego, dat 32.781 ouders en volwassenen ondervroeg, beweert 78 procent van de volwassenen dat Lego helpt bij hun eigen welzijn, terwijl 76 procent zegt dat het fundamenteel is voor hun geluk. Bijna 90 procent van de respondenten zei dat spelen met Lego hun relatie met hun kinderen of partner versterkte.

Let wel, dit zijn volwassenen die met Lego spelen. Er is geen controlegroep die dat niet doet.

Bovendien was 88 procent van de volwassenen van mening dat het spelen met de bouwblokken hun zelfvertrouwen had versterkt, 79 procent zei dat het had geholpen hun emotionele intelligentie te ontwikkelen en 74 procent beweerde dat het hun luistervaardigheid had ondersteund.

Volgens Lego zelf komt dat omdat spelen met hun blokjes zorgt voor mindfulness. Je bent geconcentreerd bezig met een enkele taak en kan je gedachten daardoor even helemaal verzetten. Er is geen goed of slecht, alleen maar het project om bijvoorbeeld een ruimteschip van de blokjes te bouwen.