Leeuw onder de CT-scan

Een leeuw in de dierentuin van Londen lijdt al lange tijd aan oorpijn. Dieren in het wild hebben daar ook wel eens last van. Maar dit is Europa, dus om hem grondig te onderzoeken, is hij nu in een CT-scan geplaatst – niet zo gemakkelijk met een roofdier van 180 kilo.

Zes medewerkers hebben Bhanu de Aziatische leeuw in het apparaat gehesen, aldus de London Zoo. Zodat dierenartsen dieper in het oor konden kijken, een echte VIP-behandeling. De diagnose: Bhanu heeft een nauwe linker gehoorgang die vatbaarder is voor verstoppingen en infecties. Dierenartsen hebben een behandelingsplan opgesteld; de leeuw krijgt nu medicijnen om ontstekingen te remmen.