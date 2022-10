Lab maakt zeer dodelijk Corona

Onderzoekers van de Universiteit van Boston hebben opschudding veroorzaakt met een experiment met het Coronavirus. Door het spike-eiwit van de Omikron-variant te combineren met de oorspronkelijke stam uit Wuhan, creëerden zij een nieuwe variant die leidde tot de dood van 80 procent van de geïnfecteerde laboratoriummuizen. Verschillende virologen wereldwijd zijn woedend en spreken over spelen met vuur.

Zo zegt Shmuel Shapira, voormalig directeur van het Israëlische Instituut voor Biologisch Onderzoek, op Twitter dat dit soort experimenten moeten worden verboden’. De Britse microbioloog David Livermore (University of East Anglia) bekritiseerde zijn Amerikaanse collega’s in de Daily Mail: ‘Uitgaande van de stelling dat het virus waarschijnlijk in het laboratorium in Wuhan is versterkt en vervolgens van daaruit is ontsnapt, is dergelijk onderzoek niet slim.’

Al snel na het begin van de Corona pandemie dook het gerucht op dat het om een virus ging dat door mensen is gemaakt en daarna ontsnapt. De meeste wetenschappers denken dat dit niet het geval is, maar sommige gerenommeerde onderzoekers houden het wel degelijk voor mogelijk. Een dergelijk experiment herhalen lijkt uitermate riskant.

De huidige experimenten in Boston omvatten de analyse van het spike-eiwit. Dat bepaalt hoe besmettelijk de mutatie is. Volgens een persbericht van de universiteit zijn de experimenten bedoeld om toekomstige pandemieën beter te kunnen bestrijden. De universiteit ontkent dat ze met vuur spelen, ze zijn heel voorzichtig.