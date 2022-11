Laatste Corona-variant veel zwakker

Veel artsen en wetenschappers vreesden voor deze herfst een nieuwe Coronagolf. Maar die blijft uit. Reden lijkt te zijn dat de laatste variant van Corona, BQ.1.1, veel zwakker is dan eerdere. Dat goede nieuws komt uit Frankrijk, waar deze variant dominant is geworden. Wetenschappers kunnen het daar dus veel beter onderzoeken.

Volgens Santé publique France, het RIVM van Frankrijk, is het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen sterk gedaald sinds deze variant dominant is. Ook het aantal infecties ligt flink lager. Wie het wel heeft, lijkt er minder last van te hebben. Daarmee heeft dit virus effectief een negatief R-getal, de mate waarin het besmettelijk is. Dat zou betekenen dat het na verloop van tijd grotendeels verdwijnt.

Niet alleen lijkt dit virus minder effectief dan eerdere, mensen zijn er ook beter tegen beschermd. Vaccins lijken ook tegen deze variant te werken, net als het menselijk afweersysteem van personen die een eerdere variant van de ziekte hebben gehad. Daardoor blijken mensen aanvallen van het virus af te slaan. Als er al een golf was, dan een kleintje, eind oktober, zegt Santé publique France.

Ook in Nederland daalt het aantal ziekenhuisopnames en ook de waarschuwingssystemen in het rioolwater laten een drastische afname van het aantal virusdeeltjes zien. Het begint een seizoensgriep te worden.