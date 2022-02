Kwart leeuwen Zambia heeft kogel in kop

Meer dan één op de vier volwassen mannetjesleeuwen in Zambia heeft jachtgeweerkorrels in zijn schedel, zo blijkt uit een analyse. Meer dan één op de drie mannetjesleeuwen (37 procent) in twee belangrijke natuurgebieden in het Afrikaanse land hebben verwondingen opgelopen door draadvallen. Die gebruiken stropers om de dieren te vangen of te doden.

Dat blijkt uit onderzoek van de University of California, gepubliceerd in vakblad Frontiers in Conservation Science.

Biologen van deze universiteit analyseerden schedels van 45 dode luipaarden en 112 leeuwen die in de natuurreservaten Luangwa Valley en Greater Kafue zijn gevonden. Veel dieren hadden beschadigingen aan hun tanden die wijzen op pogingen om zichzelf uit strikken te bevrijden, alsook jachtgeweerkogels die in de schedels zijn terechtgekomen.

Dat, terwijl leeuwen al steeds zeldzamer worden.