Kunstmatige intelligentie beter dan lieve Lita

Lieve Lita, ik heb een truitje gekregen van mijn man. Hij vindt hem prachtig, maar ik heb er een hekel aan. Moet ik het ding dragen? Al decennia staan er in allerlei bladen rubrieken waarin lezers en lezeressen advies vragen aan een orakel van goede smaak en verstand. Lieve Lita was de beroemde columniste van Libelle, weekblad Story had Mona en zelfs Patty Brard heeft het metier beoefend.

Er is alleen slecht nieuws voor de Lita’s van de wereld: kunstmatige intelligentie geeft beter advies dan zij.

Psychologen van de University of Melbourne in AustraliĆ« gebruikten het programma ChatGPT om advies te vragen over alledaagse dilemma’s. Ze selecteerden vijftig sociale dilemma’s over een breed scala aan onderwerpen, waaronder relaties, het levenseinde en veel alledaagse problemen waar we allemaal mee te maken kunnen krijgen. Ze stelden die vragen aan de computer en aan een professionele adviescolumnisten.

Wat opviel is dat vierhonderd proefpersonen daarna niet konden zien welke antwoorden kwamen van een computer en welke van een mens. Ze vonden bijna altijd het advies van ChatGPT evenwichtiger, vollediger, empathischer, behulpzamer en over het algemeen beter. Toch waren er verschillen. Het advies van de computer was meestal veel langer en ging beter in op het probleem dat was gepresenteerd.

Maar gevraagd naar welke bron van antwoorden ze het meest vertrouwden, gaven bijna alle proefpersonen toch aan dat ze het liefst advies kregen van een mens. We vertrouwen kunstmatige intelligentie nog steeds niet helemaal, schrijven de Australische wetenschappers in vakblad Frontiers in Psychology.