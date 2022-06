Kun je niet 10 seconden op één been staan? Dat is slecht nieuws

Mensen die niet tien seconden op één been kunnen staan, hebben bijna twee keer zoveel kans om in de komende tien jaar te sterven. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Helemaal erg is het als je ook niet meer kunt ruiken.

Volgens de onderzoekers zou de eenvoudige en veilige balanstest de standaard moeten zijn in huisartsenposten tijdens routinecontroles voor oudere volwassenen. Het zou helpen om diegenen met een kortere levensverwachting te ontdekken.

De studie is uitgevoerd door wetenschappers van universiteiten en klinieken in Groot-Brittannië, de VS, Finland, Australië en Brazilië. Ze vroegen 1.702 mensen van middelbare leeftijd om tien seconden op één been te staan en de voorkant van hun vrije been tegen de achterkant van het been te plaatsen dat de grond raakte. Die positie moesten ze tien seconden vasthouden.

Gecorrigeerd naar leeftijd, geslacht en onderliggende aandoeningen, bleek dat een onvermogen om zo te staan een 84 procent verhoogd risico betekende om binnen tien jaar te sterven. De studie, gepubliceerd in het British Journal of Sports Medicine, toont ook aan dat het op een been staan moeilijker wordt naarmate mensen ouder zijn.