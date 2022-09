Krankzinnig: de cyborg kakkerlak

Wetenschappers in Japan hebben een manier gevonden om kakkerlakken op afstand te besturen. Daartoe hebben zij een piepkleine, draadloze besturingsmodule ontwikkeld die wordt gevoed door een batterij die op zonne-energie werkt.

De op afstand bediende cyborgkakkerlakken – deels insect, deels machine – zouden in de toekomst kunnen helpen bij de inspectie van gevaarlijke plekken. Ze kunnen in de kleinste holletjes kruipen en straling en gif overleven. Ze kunnen alleen niet onder water. Dit vereist draadloze besturing van hun pootjes, die worden gevoed door een minuscule oplaadbare batterij.

Zoals een internationaal team onder leiding van onderzoekers van het RIKEN Cluster for Pioneering Research (CPR) in Japan meldt, is het van essentieel belang dat de batterij altijd voldoende is opgeladen – niemand wil immers dat een team cyborg-kakkerlakken plotseling de controle verliest. Daartoe krijgt het dier een zonnecelletje op de rug, dat met een half uur zon volledig is opgeladen.

Alle technologie zit in een speciale rugzak, die alle onderdelen gedurende lange perioden op hun plaats houdt en tegelijkertijd natuurlijke beweging mogelijk maakt. De eerste tests zijn succesvol verlopen, de Japanners kunnen de kakkerlakken laten doen wat ze willen.