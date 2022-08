Koning vliegt voor 85.000 euro tijdens vakantie

De zomervakantie is weer afgelopen voor de meeste mensen. En dat geldt ook voor koning Willem-Alexander en zijn gezin. Hij vloog afgelopen zondag met regeringsvliegtuig PH-GOV (GOV=government,regering) van Athene naar Schiphol. De kosten van dit soort vliegreisjes lopen aardig in de papieren.

De heenvlucht was op 8 juli. Voor de koning een enkele reis Athene, maar voor de bemanning van de KLM een retourtje. Er was ook een koninklijk heen-en-weertje naar Pisa op zondag 14 augustus. In totaal zes vakantievluchten.

Het regeringstoestel heeft 15 uur en 10.748 kilometer gevlogen tijdens de vakantie. Op basis van het uurbedrag (uit de begroting van de koning) zijn de kosten 84.015 euro.

De koning heeft een budget van 880.000 euro per jaar voor tickets, privéjets en helikopters. Hij mag maximaal 80 uur vliegen met de PH-GOV.

Het regeringstoestel is een luxe versie van de Boeing 737: een zogeheten BBJ (Boeing Business Jet). De vluchtcoördinator van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat krijgt de aanvragen binnen, namens kabinetsleden en Bureau Luchtvaartzaken. Bij deze afdeling van de Dienst Koninklijk Huis (DKH) regelen twee mensen de vliegreizen van de koning.

In september is de PH-GOV geboekt voor een werkbezoek aan Amerika. Het koninklijk paar vliegt dan naar Californië en Texas.