Komeet met blote oog te zien

Woensdagavond zal komeet C/2022 E3 onze aarde naderen en op een afstand van ongeveer 42 miljoen kilometer passeren. Dichtbij genoeg om zelfs met het blote oog te zien, maar dan moeten de omstandigheden wel goed zijn. Toen het stuk ruimtepuin vijftigduizend jaar geleden voor het laatst zo dichtbij kwam, leefden de Neanderthalers nog in Europa.

We kennen C/2022 E3 pas sinds vorig jaar. Opmerkelijk voor een object dat zo goed te zien is. Astronomen hebben wel de baan van de komeet kunnen uitrekenen en geconcludeerd dat we eerder bezoek hebben gehad.

Ook zonder bijzondere apparatuur kun je de groenige komeet waarnemen aan de noordelijke hemel. Nadeel is echter dat het volle maan is. Volgens deskundigen zal de komeet in de tweede week van februari beter te zien zijn aan de nachthemel. Wie de komeet wil zien, kan het beste naar een plek gaan zonder al te veel omgevingslicht. Hoe donkerder hoe beter.

Maar C/2022 E3 is zeker niet vergelijkbaar met komeet NEOWISE, die in de zomer van 2020 duidelijk zichtbaar was. Het object is ongeveer een kilometer groot en heeft een groenig glinsterende coma. Dat is een wolk van gas en stofdie ongeveer 50.000 kilometer beslaat. Die prachtige kleur is te wijten aan een gas dat ontstaat door verhitting in de zon.