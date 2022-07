Knaagdier heeft eigen boerderij

Een Amerikaans knaagdier heeft eigen boerderijen. De Georgiagoffer – uit het zuiden van de VS – bouwt tunnels rond wortels. Die bemest het dier om ze na verloop van tijd te oogsten. Dat hebben biologen van de University of Florida ontdekt.

De onderzoekers schrijven in het vakblad Current Biology dat ze zagen hoe deze dieren samenwerken, systematisch te werk gaan en plekken uitkiezen waar lekker veel wortels zitten. Ook hebben ze de waarde van mest geleerd. Hoe en wanneer dat is gebeurd, is niet meer na te gaan.

Door deze ‘landbouw‘ dekken de dieren tot 60 procent van hun dagelijkse behoefte aan voedsel, ontdekten de biologen ook. Naar de rest gaan ze in de buurt van hun holletje op zoek.

Er zijn meer dieren die aan landbouw doen. Sommige mieren kweken een schimmel die ze lekker vinden en bijen hebben hele fabrieken voor hun voedsel. Maar dit is voor het eerst dat biologen zien dat dieren mesten en oogsten volgens een systeem. Slim.