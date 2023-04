Keelkanker begint epidemie te worden

De laatste twee decennia is het aantal gevallen van keelholtekanker in het westen zo snel toegenomen dat je kunt spreken van een epidemie. Daarvoor waarschuwt de Britse University of Birmingham. Dat komt, zo zeggen zij, omdat we avontuurlijker zijn geworden in bed. De belangrijkste oorzaak van deze kanker is het humaan papillomavirus (HPV), dat ook de belangrijkste oorzaak is van baarmoederhalskanker.

HPV wordt seksueel overgedragen. Ook als het gaat om keelkanker. Dat komt door orale seks. Mensen met zes of meer partners voor orale seks hebben bijna tien keer meer kans op het ontwikkelen van kanker in het keelgebied dan mensen die geen orale seks hebben. Keelholtekanker komt nu vaker voor dan baarmoederhalskanker in sommige westerse landen.

Studies naar seksueel gedrag tonen aan dat orale seks in veel culturen zeer gangbaar is. Maar gelukkig ontwikkelt slechts een klein aantal van de beoefenaren kanker. De theorie is dat bijna iedereen een HPV-infectie oploopt en er ook weer vanaf komt. Een klein aantal mensen komt echter niet van de infectie af, misschien door een defect in het immuunsysteem.

Hoop is gevestigd op vaccinatie tegen HPV bij jonge meisjes. Die is bedoeld tegen baarmoederhalskanker, maar kan als neveneffect hebben dat ook het aantal gevallen van keelholtekanker afneemt. Daartoe zouden eigenlijk ook jongens die injectie moeten krijgen, zeggen de onderzoekers uit Birmingham. Om andermans keel te beschermen.