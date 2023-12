Katten kunnen apporteren (maar alleen als zij dat willen)

Katten zijn onafhankelijk, koppig en moeilijk te onderwijzen. Toch kunnen huiskatten, net als honden, apporteren, blijkt uit onderzoek. Ze zorgen er zelfs voor dat hun baasjes aan het spel deelnemen: Ze gooien bijvoorbeeld met servies, pennen of schroefdopjes. Zouden ze het zelfs op commando kunnen?

De Britse Northumbria University deed onderzoek onder 924 eigenaren van 1.154 katten. Dit onderzoek, gepubliceerd in Scientific Reports, toont aan dat bijna alle katten dit doen. De meesten – meer dan 60 procent – hadden dit gedrag voor het eerst vertoond als kleine kitten. Slechts een kwart van de katten leefde in hetzelfde huishouden als een hond of een andere kat die apporteerde, zodat ze het trucje konden afkijken.

Volgens het onderzoek apporteerde bijna 60 procent van de huiskatten tot tien keer per maand. De katten namen meestal het initiatief tot het spel, maar beëindigden het ook. Ze gingen er langer mee door als ze er zelf mee waren begonnen, zelfs als de baasjes al wilden stoppen. Het is een kwestie van controle hebben, denken de onderzoekers. Katten zijn de baas.

Raszuivere katten hadden er meer zin in dan vuilnisbakken. De onderzoekers zagen dat vooral Siamese katten dol waren op apporteren, net als Bengaalse en Ragdoll katten. Kattenspeelgoed, was geen favoriet, meestal raapten katten alledaagse voorwerpen op die toevallig in de buurt lagen, zoals oma’s porselein of een belangrijk papier. Bovendien speelden de huiskatten niet met alle leden van het huishouden even graag, de meesten hadden favoriete speelkameraadjes.

Mensen initieerden het spelletje vaak tevergeefs, katten moeten het gevoel hebben dat zij zijn begonnen.