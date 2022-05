Katten kennen elkaars namen (en die van jou)

Dat katten hun eigen naam kennen, dat wisten we al dankzij wetenschappelijk onderzoek. Ook al lijkt het niet altijd zo. Maar nu blijkt dat ze ook van elkaar weten hoe ze heten. De Azabu Universiteit in Japan heeft ontdekt dat katten meer gegevens opslaan dan we tot nu toe dachten.

Wetenschappers van die universiteit werkten met katten die in een opvang zaten of onderdeel uitmaakten van een kattencafé. Die kregen in een kamer de naam te horen van een kat die ze kenden. Daarna kregen ze een foto te zien van de andere kat die bij de foto hoorde, of een kat die ze niet kenden.

Klopte de naam van de kat met de foto, dan bleef de aandacht van de kat opmerkelijker veel langer hangen. Daarna deden de onderzoekers hetzelfde, maar dan met foto’s en namen van mensen die de katten kenden – of niet. Ook daarbij hadden de katten veel meer aandacht als naam en gezicht klopten.

Katten zijn socialer dan we altijd dachten, schrijven de onderzoekers in vakblad Scientific Reports. Maar we begrijpen nog steeds niet precies hoe ze in elkaar zitten. Het onderzoek was zwaar, klagen de wetenschappers, omdat katten – in tegenstelling tot honden – slecht meewerken met experimenten.