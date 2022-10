Katten herkennen je stem – ze luisteren alleen niet

Soms lijkt het alsof katten geen idee hebben dat je tegen ze praat. Ze negeren mensen vaak totaal. Horen ze onze stemmen wel? Uit een serie experimenten van de Université Paris Nanterre in Frankrijk blijkt van wel; ze herkennen de stemmen van hun eigenaren en begrijpen dat we tegen ze praten. Het kan ze alleen niet zoveel schelen.

Dat honden veel begrijpen van wat we zeggen, was al bekend. Maar katten dien je op een aparte manier te benaderen, niet met een normale stem, maar met een zachte en hoge stem. Dan weten ze dat je tegen hen praat en niet tegen een ander mens. Als je zo ‘wie is mijn kleine poekie-poekie’ tegen ze zegt, komt dat dus wel degelijk aan.

Bij opnames van hun eigenaar die op deze baby-talk-achtige manier tegen ze spreekt, zagen de onderzoekers dat de oren van katten draaiden en dat hun staart beweging vertoonde die concentratie verraadt. Bij dezelfde opname van een vreemdeling gebeurde dat niet, net zomin als bij de eigenaar die op een normale manier praat. In sommige gevallen miauwde de kat zelfs terug.

Uit eerder onderzoek is al bekend dat katten hun namen – en die van andere katten – kennen. Maar katten kan het voornamelijk niets schelen als we tegen ze praten, zagen de onderzoekers. We zijn personeel.