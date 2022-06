Kans op long Covid veel kleiner bij Omikron

Besmettingen mogen dan weer toenemen, Omikron blijkt nog steeds veel milder dan Delta. Een nieuwe studie toont aan dat ook het risico op long Covid bij deze variant veel kleiner is dan bij vorige. Wie Delta had, liep een risico van 10,8 procent op langdurige ziekteverschijnselen.

Bij Omikron is dat ook bij alle ondersoorten slechts 4,4. Dat zeggen medici van King’s College London na een uitgebreid onderzoek. Wie een vaccinatie heeft gehad, verkleint dat risico nog verder. Toch betekenen deze cijfers dat één op 23 patiënten lange tijd last blijft houden van verschijnselen.

Long Covid betekent dat iemand meer dan een maand symptomen blijft houden. Soms houden deze echter wel maanden aan. Wetenschappers denken nu dat het komt omdat fragmenten van het virus het immuunsysteem bezig blijven houden. In de meeste gevallen betreft het vermoeidheid en kortademigheid.

De studie is gepubliceerd in The Lancet. King’s College analyseerde de gegevens van 56.003 Britse volwassenen die positief testten tussen 20 december 2021 en 9 maart 2022, toen Omikron dominant was en vergeleken deze met 41.361 gevallen die voor het eerst positief testten tussen 1 juni en 27 november 2021, toen Delta dominant was.