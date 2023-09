Kanker bezig met opmars

Een nieuwe studie die is gepubliceerd in BMJ Oncology toont aan dat het aantal gevallen van kanker wereldwijd aanzienlijk is gestegen. Vooral bij mensen onder de vijftig jaar. De gegevens van 204 landen van 1990 tot 2019 zijn onderzocht.

De internationale onderzoekers uit China, Zweden en de VS ontdekten dat in 2019 in die landen meer dan 3,26 miljoen gevallen van kanker op jonge leeftijd, een stijging van 79,1 procent ten opzichte van 1990. De onderzoekers ontdekten dat het aantal sterfgevallen door kanker op jonge leeftijd steeg van ongeveer 800.000 in 1990 tot 1,06 miljoen in 2019. Dat betekent dat kanker steeds beter behandelbaar is.

Van de 29 soorten kanker die werden onderzocht, was borstkanker in 2019 goed voor 16,5 van de vroegtijdige gevallen, daarmee is het de dodelijkste variant. Andere gevaarlijke kankersoorten waren borstkanker, luchtpijpkanker, longkanker, darmkanker en maagkanker. De onderzoekers constateerden de sterkste toename bij luchtpijp- en prostaatkanker. Het aantal gevallen van leverkanker nam daarentegen af.

De auteurs wijzen er in de studie op dat een deel van deze toename te wijten is aan de bevolkingsgroei. Eerdere studies hebben echter al aangetoond dat kanker steeds vaker wordt vastgesteld bij jongeren onder de 50 jaar. Een deel van de groei komt dus door het vaker voorkomen van kanker.