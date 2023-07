Je gelooft nooit welk ster dit is

Een klein wit stipje. Waar, als je goed kijkt, ook nog een hap uit is genomen. Het lijkt niet bijzonder, de nachtelijke hemel zit vol met dit soort stipjes.

Desalniettemin is dit een technisch en wetenschappelijk wonder. Het beeld is vastgelegd door de camera van de sonde Mars Express. Deze sonde kijkt achterom over het enorme niets van 300 miljoen kilometer naar zijn thuiswereld. Want dat stipje, dat is onze zon.

Die hap eruit, dat zijn wij, het is de aarde die voor de zon langs draait. Alle continenten, bijna acht miljard mensen, de oorlog in Oekraïne, een wereldwijde hittegolf en de oceanen. In dat hapje zit overigens ook een uitsparing, de maan draait weer om ons.