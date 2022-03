Je eet iedere week een bankpasje

Haal je bankpasje eens tevoorschijn. En probeer je nu voor te stellen dat je het op zou eten. Onmogelijk? Vreemd? Ongezond? Toch is dat volgens Oostenrijkse onderzoekers precies wat je doet, een bankpasje aan plastic per week in je mond steken en doorslikken.

In het academische vakblad Exposure & Health tonen wetenschappers van de Medizinische Universität Wenen aan dat we zoveel plastic binnen krijgen tijdens ons dagelijkse leven, dat het onderdeel is geworden van ons dieet. Bovendien ademen we het in. Niet dat je het doorhebt, de meeste stukjes zijn zo klein dat we ze nauwelijks waarnemen.

De grootste boosdoeners zijn plastic flessen. Wie dagelijks een anderhalveliterfles water tot zich neemt, krijgt in een week 90.000 stukjes plastic binnen. Die zijn microscopisch klein, maar het tikt natuurlijk wel aan.

Maar ook levensmiddelen bevatten veel plastic. Verpakkingen die blijven kleven, verontreinigingen in maaltijden, vulmiddel in bijvoorbeeld tandpasta. Overal is plastic en een niet onbelangrijk deel krijg je binnen. Het meeste komt er via natuurlijke weg weer uit, maar een deel blijft ook een tijdje zitten.

De Oostenrijkers zagen dat mensen die veel plastic consumeren andere darmflora hebben. Ook vermoeden ze dat plastic een rol kan spelen bij allerlei aandoeningen van de ingewanden. Ze raden aan om in ieder geval plastic flessen te laten staan.