Japanners stinken uit hun mond

Japanners zijn erg op hun persoonlijke hygiëne, maar dat geldt niet voor hun mondverzorging. Een onderzoek door het Japanse blad Shukan Josei onder buitenlanders in het land toont aan dat wat hen het meest opvalt, de slechte adem van de Japanners is. Bijna driekwart van de buitenlanders in het land van de rijzende zon zegt ‘geschrokken te zijn’ van de lucht.

Het Japanse tandheelkundige onderzoeksinstituut zegt wel een verklaring te hebben. Zo zijn floss en tandenstokers nog niet echt tot het land doorgedrongen. Bovendien houden Japanners uit bescheidenheid het liefste hun mond gesloten, zodat ze denken dat hun mondverzorging niet heel belangrijk is. En buitenlanders maar terugdeinzen.