Japan hotspot voor UFO’s

Het Amerikaanse Ministerie van Defensie heeft een nieuwe website gelanceerd met informatie over ongeïdentificeerde anomale fenomenen (UAP’s). Beter bekend onder de oude term ongeïdentificeerde vliegende objecten (UFO’s).

Informatie verzameld door het Amerikaanse leger en andere federale agentschappen zal worden gedeeld op de website nadat het is gedeclassificeerd en goedgekeurd voor publieke vrijgave.

Volgens deze site is de regio rond Japan tot China een hot spot voor UFO-waarnemingen. Dat blijkt uit alle meldingen van 1996 tot 2023. Andere plaatsen waar mensen verwonderd naar lichtjes in de lucht kijken zijn De Arabische Golf, Polen, Florida en Californië.

Sinds 2020 heeft het Japanse leger de opdracht om waarnemingen van UFO’s in de lucht te registreren. Onbevestigde waarnemingen van UFO’s hebben geleid tot een toeristische hotspot in Iinomachi, in de Japanse provincie Fukushima, die in de volksmond bekend staat als UFO-stad.

De gemeente heeft bushokjes en straatverlichting met een UFO-thema laten maken in een poging om bezoekers aan te trekken die geïnteresseerd zijn in buitenaards leven. Het is de ook thuisbasis van het International UFO Lab, een onderzoeksinstituut, dat in juni zes afbeeldingen heeft vrijgegeven van waarschijnlijke UFO’s.