Jackpot! Archeologen vinden enorme goudschat

Gouden munten, edelstenen en sieraden. Archeologen hebben de jackpot gevonden in een 366 jaar oud Spaans scheepswrak dat zich ongeveer 70 kilometer uit de kust van de Bahama’s bevindt. Toch zullen ze er niet rijk van worden, de schatten gaan naar een museum. De historische waarde is echter onbetaalbaar.

In een poging om te conserveren wat er over is van het schip en zijn kostbare lading, is een internationaal team van natuurbeschermers en onderwaterarcheologen bezig geweest met het bergen van voorwerpen uit het scheepswrak. Het galjoen, dat bekend staat als de Nuestra SeƱora de las Maravillas (Onze Vrouwe van Wonderen in het Spaans), was in 1656 op weg tussen Spanje en Colombia om een lading goud en zilver te vervoeren.

Tijdens die reis kwam het door een navigatiefout in aanvaring met een ander schip van de Spaanse vloot. Door het ongeluk liep het schip vast op een koraalrif. Naar schatting zeshonderd van de zeshondervijftig opvarenden kwamen bij het ongeluk om het leven. Meer dan drie eeuwen later ligt het wrak verspreid over 13 kilometer oceaanbodem.

De locatie van de Maravillas was een slecht bewaard geheim. Vanaf het moment van zinken hebben plaatselijke jutters veel van de waardevolle objecten aan boord meegenomen. Toch was er nog genoeg over, op moeilijk bereikbare plekken. Dat gaat nu naar het Maritiem Museum van de Bahama’s zodat iedereen zich kan vergapen aan de Spaanse rijkdom.