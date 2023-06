Ingrediënt Red Bull laat je langer leven

Er is een stof die je jaren langer kan laten leven in goede gezondheid. En het goede nieuws is, je kunt het bij iedere supermarkt kopen, want het is een ingrediënt van onder andere Red Bull. Tot die opmerkelijke ontdekking is een groep wetenschappers van de gerenommeerde Columbia University gekomen. Ze hebben hun bevindingen gepubliceerd in het blad Science.

Het gaat om taurine, een natuurlijk aminozuur. Het menselijk lichaam maakt het zelf aan en het zit in moedermelk. Daarnaast komt het voor in vlees en eieren, maar de grootste bron is schaaldieren, zoals Sint-jakobsschelpen. Je kunt het ook als supplement kopen en het zit in energiedrankjes.

De wetenschappers wisten de gemiddelde levensverwachting van muizen met gerichte toediening van taurine 12 procent te rekken. Als dat bij mensen ook zo werkt, zou dat betekenen dat de gemiddelde levensverwachting meer dan negentig wordt. De onderzoekers zelf noemen de stof ‘een levenselixer’.

Dat het goed voor het menselijk lichaam is, was al bekend. Hoe het precies werkt, is ook nu niet ontdekt. Het fungeert als een anti-oxidant, waardoor er minder ontstekingen voorkomen in het lichaam. Omgekeerd kan een tekort aan taurine de veroudering versnellen en mensen eerder laten sterven, denken de onderzoekers.