In Groenlands ijs 2 miljoen jaar oud DNA ontdekt

Wetenschappers hebben in sedimenten op Groenland twee miljoen jaar oud DNA ontdekt. Dat is het oudste genetisch materiaal dat ooit is gevonden. De sensationele vondst in het woeste en ijskoude land suggereert dat er ooit leven was in de huidige ijswoestijn.

In sedimenten die zijn afgegraven aan de kust (zie foto boven), vond een internationaal team van onderzoekers DNA-fragmenten van een reeks dieren. Daaronder mastodonten, rendieren, hazen, lemmingen en ganzen. En van planten zoals populieren en berken; en micro-organismen, waaronder bacteriƫn en schimmels.

De onderzoekers vonden het genetisch materiaal op vijf plaatsen op het Pearyland schiereiland, het meest noordelijke gebied van Groenland dat in de Noordelijke IJszee uitsteekt.

De minuscule microscopische DNA-fragmenten zaten in lagen klei en kwarts. Het betekent dat deze kust ooit veel warmer was en er uitgebreide natuur voorkwam. Dat kan zijn omdat het klimaat toen warmer was, of dat Groenland toen zuidelijker lag.

De ontdekkers schrijven in het tijdschrift Nature dat ze nooit dachten een dergelijke rijke vondst te doen. Ten eerste blijft DNA zelden langer dan een miljoen jaar goed, zelfs onder zeer gunstige omstandigheden. Ten tweede omdat niemand dacht dat er Groenland ooit zo’n diversiteit van dieren en planten voorkwam.