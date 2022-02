Iew! Grootste bacterie ter wereld ontdekt

Normaal zijn microben alleen zichtbaar onder een microscoop. Maar dat geldt niet voor een pas ontdekte bacterie: deze is met het blote oog zichtbaar en wordt tot twee centimeter lang. Daarmee is hij vijfduizend keer groter dan de meeste andere microben.

Ter vergelijking: de meeste bacteriën zijn slechts tussen de 2 en 750 micrometer groot (een micrometer is een duizendste van een millimeter). Je hebt sterke microscopen nodig om ze te bestuderen.

Biologen van de Universiteit van Massachusetts wisten dan ook niet wat ze zagen, toen ze deze bacterie ontdekten. Bovendien is het best een complex organisme, de ontdekkers spreken zelfs over een ontbrekende schakel in de evolutie.

Deze bacterie leeft in mangrove bossen in het Caribisch Gebied, schrijven de Amerikanen in het vakblad Science. Wie daar op vakantie gaat en per ongeluk richting een mangrove zwemt, kan ze dus in levende lijve ontmoeten.