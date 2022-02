Iedereen viert overwinning op dezelfde manier

Of het nu de Koreaanse schermer is, de Braziliaanse hoogspringer of de Belgische dressuurruiter, als ze bij de Olympische Spelen een gouden medaille winnen, dan reageren alle mensen hetzelfde, ontdekte een onderzoeker. Ze gooien hun armen met open handen hoog in de lucht in een soort V-vorm, knijpen hun ogen dicht en sperren hun lachende mond wijd open. Het hoofd knikt iets naar achteren. Winnen brengt in mensen blijkbaar een oergevoel naar boven dat je maar op één manier kunt vieren.

Er zijn maar weinig gebaren die in alle culturen hetzelfde zijn. Normaal ontwikkelen mensen in verschillende landen heel verschillende manieren om met non-verbale communicatie iets aan te geven. Maar een groep proefpersonen uit de Verenigde Staten en Korea pikte foto’s van winnende atleten er zo uit. Proefpersonen uit beide culturen zagen bovendien het verschil tussen triomf en trots, een emotie de vaak een tijdje na de finish op het gezicht te zien is.

Het gevoel te hebben gewonnen is er overigens niet onmiddellijk. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat atleten 4 seconden nodig hebben om te beseffen dat ze eerste zijn geworden. Trots begint meestal na 16 seconden. Trots is meer ingehouden, respectvol richting de andere atleten; overwinning lijkt eigenlijk erg op pure agressie ontdekten de onderzoekers van San Francisco State University.