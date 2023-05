Iedereen in Jeruzalem had diarree

De stad Jeruzalem ging ooit gebukt onder een ware epidemie van diarree. Zo’n 1500 jaar gelden had vrijwel iedereen er last van. En dat in een stad die voor drie verschillende geloven geldt als heilig. Dat zorgde niet voor minder ongemak op het toilet.

Dankzij die toiletten konden archeologen van de Universiteit van Cambridge een studie doen naar de stoelgang van vroeger. Ze onderzochten twee latrines in Jeruzalem die ongeveer 1500 jaar oud zijn en die ooit deel uitmaakten van de woonvertrekken van mensen met geld en aanzien. Dat is te zien aan de stenen toiletbril (zie foto). De archeologen ontdekten sporen van het eencellige micro-organisme Giardia duodenalis, die veroorzaakt dysenterie bij mensen.

Volgens de wetenschappers is dit het oudste voorbeeld van een diarree-epidemie dankzij deze parasiet. Het betekende dat de mensen van Jeruzalem ernstig hebben geleden. Deze parasiet zorgt voor groeiachterstand, een verminderde cognitieve functie en groeistoornissen. Kinderen kunnen erdoor sterven.

Als de leden van de elite er al last van hebben, is het alleen maar te verwachten dat armere buurten het minstens zo erg hadden. Dit soort parasieten grijpen snel om zich heen bij gebrekkige hygiƫne, zoals 1500 jaar geleden. Via het grondwater verspreiden ze zich snel in een stad. Zeker als de bron van de een niet ver ligt van de latrine van de ander.