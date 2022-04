Iedereen houdt van vanille

Wat is een lekkere lucht en wat een vieze? En verschilt het antwoord op die vraag van plek tot plek op aarde? Die twee vragen staan centraal in een opmerkelijke studie van het Karolinska Instituut in Zweden. De onderzoekers deden enorm veel moeite om het antwoord te vinden.

Stadsbewoners uit New York, jager-verzamelaars uit het zuiden van Thailand, een stam uit Equador, Chinezen en nog een hele sleep andere mensen van over de hele wereld kregen wetenschappers op bezoek met geurmonsters. De vraag was eenvoudig: wat vind je lekker ruiken en wat absoluut niet?

Het antwoord? Het maakt niet uit waar je woont, we vinden allemaal dezelfde dingen stinken. En we hebben allemaal dezelfde voorkeuren voor lekkere luchten. Opvallend is dat vanille overal ter wereld hoog scoort als aangename geur, op de voet gevolgd door perzik. Minder lekker vinden mensen isovaleriaanzuur, een stof die in kaas voorkomt, maar ook te ruiken is bij iemand met stinkvoeten.

Of mensen aan zee woonden of hoog in de bergen, in een gortdroog gebied of juist in het regenwoud, het maakte niet uit. Op alle 235 locaties hadden mensen opmerkelijk gelijksoortige voorkeuren. Het volgende onderzoek van de Zweden is om uit te zoeken waarom dat zo is, schrijven ze in Current Biology.