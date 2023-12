Iedere keer Corona vergroot je kans op long Covid

We zitten weer midden in een Coronagolf. Maar in tegenstelling tot eerdere jaren liggen de ziekenhuizen niet vol en kondigt het kabinet geen lockdowns af. De ziekte is milder geworden, een seizoensgriep. Toch is het niet zonder risico om Corona te krijgen.

Met iedere besmetting verhoog je namelijk je kans op long Covid. Hoewel het risico op die aandoening voor de meesten van ons laag begint, vooral voor degenen die gevaccineerd zijn en jongere mensen, zit er een addertje onder het gras. Het kleine risico kan uiteindelijk namelijk uitgroeien tot een grote kans. Dat blijkt uit een studie van Statistics Canada.

Wetenschappers van dit statistisch bureau volgden 138.818 Amerikaanse veteranen met Corona-infecties gedurende twee jaar. De gegevens van deze studie tonen aan dat patiënten bij iedere herinfectie een nog hoger risico hadden op Long Covid in meerdere orgaansystemen. Vooral mensen die voor de derde keer Corona krijgen lopen een grotere kans daarna lang ziek te zijn.

Van deze groep ondervindt liefst 35 procent langdurige gevolgen van hun infectie met het virus. Vooral oudere mensen die drie of meer keren Covid hebben gehad, krijgen te maken met long-Covid. Symptomen zijn vermoeidheid, concentratieproblemen, geheugenverlies, kortademigheid en overgevoeligheid voor licht en geluid. Ook lijkt long Covid depressies te kunnen veroorzaken.

In Nederland hebben naar schatting 1,3 miljoen mensen long Covid, of ze hebben het gehad. Een klein deel ontwikkelt ernstige klachten, de rest is er na een paar maanden vanaf.