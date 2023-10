‘Huurders verouderen sneller’

De stress van huren doet mensen sneller verouderen, concluderen Britse wetenschappers. Het wonen in een huis dat niet van jezelf is voegt elk jaar tweeënhalve week extra toe aan je biologische leeftijd, zegt een studie. Huren is qua veroudering daarmee slechter dan werkloos zijn of roken.

Het Britse Institute for Social and Economic Research ontdekte na onderzoek dat huren slecht voor je is. Het fenomeen van versnelde veroudering wordt volgens het instituut veroorzaakt door de lage kwaliteit van huizen, gekoppeld aan de angst om de huur niet te kunnen betalen. Dat laatste veroorzaakt stress, een bron van snelle veroudering van mensen.

Veel mensen die huren klagen bovendien over kou, schimmel en overbevolking. Vaak zitten ze in lagere inkomensklassen of ze hebben geen vast werk, waardoor ze afgelopen jaren ook zijn geconfronteerd met de verschrikkingen van torenhoge inflatie, waardoor de huur steeds moeilijk op te hoesten is.

De onderzoekers ontdekten de versnelde veroudering door het bloed van een grote groep mensen te analyseren. In het bloed van veel huurders vonden ze biomarkers die duiden op veroudering. Huiseigenaren hadden die veel minder, waarschijnlijk omdat meer zekerheid ervaren. Zelfs als je een huis niet meer kunt betalen, zit er altijd nog vermogen in de stenen.