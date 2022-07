Hooikoortsmedicijn werkt tegen Corona

Een Oostenrijks-Hongaars team van wetenschappers heeft bewijs gepubliceerd dat Azelastine, een medicijn dat onder andere in gebruik is tegen hooikoorts, tegen Corona zou kunnen werken. De eerste tests op besmette mensen zijn positief verlopen.

Het is een typisch voorbeeld van herbestemming van bestaande medicijnen tegen Covid-19. Al eerder bleken medicijnen ook te werken tegen (ernstige) symptomen van de ziekte, maar Azelastine heeft tot nu toe de beste resultaten qua bestrijding van de ziekte.

De wetenschappers, onder andere van de Universiteit Innsbruck en het Nationaal Virologie Laboratorium van Hongarije, zagen dat het in celculturen goed werkte. Daarop is het middel ook op mensen uitgeprobeerd. Het werkte goed, proefpersonen werden snel weer beter.

Volgens de onderzoekers, die publiceerden in Frontiers of Pharmacology, is dat ook logisch. Azelastine werkt in op dezelfde receptorcellen die ook door Covid worden aangevallen. Het middel voorkomt daar celbeschadiging en laat actief het aantal virusdeeltjes dalen. Het werkt zowel voorkomend als genezend, schrijven de onderzoekers in hun rapport.

In Nederland en België is Azelastine onder de naam Carelastin op de markt. Het is zonder recept verkrijgbaar.