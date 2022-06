Honingraten op Mars

Vanuit de ruimte lijkt dit landschap op Mars op een honingraat of een spinnenweb. Maar de ongewone veelhoekige vormen zijn niet gemaakt door Martiaanse bijen of spinnen; ze zijn gevormd door een combinatie van waterijs en kooldioxide.

De HiRISE-camera (High Resolution Imaging Science Experiment) op de Mars Reconnaissance Orbiter heeft veel veelhoekige vormen gezien sinds 2006, toen het in een baan om Mars ging. Maar de vormen zijn zelden zo mooi in beeld gebracht als op de foto die net naar aarde is gestuurd.

In de grond bevroren waterijs verdeelt het oppervlak in veelhoekige vormen. Kooldioxide dat van onder het oppervlak verdampt wanneer de grond in de lente opwarmt, creëert geulen rond de grenzen van deze polygonen. Met spectaculaire gevolgen.