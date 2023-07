Honden hebben gevoel voor humor

Het is dat honden niet kunnen lachen. Anders zouden ze waarschijnlijk zo nu en dan schaterend op de grond liggen. Ze hebben namelijk wel gevoel voor humor, hebben Oostenrijkse wetenschappers ontdekt.

Een onderzoeksteam van de Universiteit voor Diergeneeskunde in Wenen speelde geanimeerde video’s van balletjes af voor honden. De balletjes verdwenen soms achter kleinere objecten dan de ballen. Soms deden de onderzoekers goocheltrucs op een minitoneel voor een publiek van honden. Die werden ondertussen gefilmd.

De honden hadden grote ogen en hielden hun ogen langer open bij het bekijken van onrealistische scenes dan tijdens realistische gebeurtenissen. Ze inspecteerden deze langer dan tijdens fysiek begrijpelijke processen, vooral na voorstellingen op het minitoneel met ongelooflijke verdwijningen en verschijningen van ballen.

In eerdere onderzoeken hadden onderzoekers vergelijkbare verbaasde reacties bij menselijke baby’s gezien. Iets verderop in hun ontwikkeling gaan peuters hard lachen om zulke onverwachte verdwijningen en verschijningen. Het is de basis van wat een gevoel voor humor wordt. Honden hebben dat dus ook, zeggen de Oostenrijkers.