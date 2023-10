Honden geliefder dan katten

De wereld valt uiteen in honden- en kattenmensen, hoor je weleens. De eerste categorie lijkt van de wetenschap gelijk te krijgen. Honden zijn veel geliefder dan katten, hun eigenaren hebben meer aan hun gezelschap, blijkt uit een studie van de universiteit van Kopenhagen.

Voor het onderzoek, dat zojuist is gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Veterinary Science, deden de Denen onderzoek in drie landen: Groot-Brittannië, Denemarken en Oostenrijk. Meer dan tweeduizend eigenaren van honden en katten werden ondervraagd.

Het beeld was overal hetzelfde: Honden brengen meer positieve gevoelens over dan katten. Hun baasjes zijn meer geneigd om een ziektekostenverzekering voor hen af te sluiten en zijn ook vaker bereid om te betalen voor levensreddende operaties.

Het is niet helemaal duidelijk waarom dit zo is. Honden zijn aanhankelijker, trouwer en hebben ze meer behoefte aan aandacht dan katten. Dat kan de warme gevoelens van eigenaren verklaren. Hondeneigenaren in dit onderzoek benadrukken ook dat hun dieren gemakkelijker te integreren zijn in het dagelijks leven. Ze maken wandelingen met hun honden, waardoor ze fit blijven.

Opvallend is wel dat er ook culturele factoren zijn. De Britten zijn duidelijk meer aan hun honden gehecht dan de Oostenrijkers. Opmerkelijk is ook dat katten gemiddeld meer kosten dan honden, terwijl hun eigenaren er minder aan gehecht zijn.