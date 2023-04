Holbewoners gebruikten al drugs

Wetenschappers hebben bewijzen gevonden van drugsgebruik in drieduizend jaar oude haarmonsters uit een grot op het Spaanse eiland Menorca. Ze vonden sporen van bedwelmende middelen als scopolamine, efedrine en atropine. Alle drie stoffen die je een aardige trip kunnen bezorgen. Het is het oudste bewijs voor drugsgebruik in Europa.

De stoffen zouden zijn gebruikt tijdens ceremonies. De strengen menselijk haar zijn namelijk gevonden rond een begraafplaats. Dat wijst erop dat oude menselijke beschavingen hallucinogene drugs gebruikten bij bijzondere gelegenheden, leggen de wetenschappers uit in het tijdschrift Scientific Reports.

De onderzoekers van de Universidad de Valladolid vonden de haren in de grot Es Carritx op Menorca, die ongeveer 3600 jaar geleden voor het eerst werd gebruikt. Daarin zit een kamer die plaatselijke mensen tot ongeveer 2800 jaar geleden als begraafplaats gebruikten. In deze kamer liggen 210 mensen begraven.

Waarschijnlijk zijn de haren van sjamanen of andere priesters. Verdovende middelen waren voor hen wellicht een manier om in contact te komen met het geestenrijk en zo boodschappen van de levenden door te geven. In sommige culturen gebeurt dat tot de dag van vandaag.

De drugs zijn afkomstig van planten. Dat betekent dat mensen op Menorca toen al een grote kennis hadden van de natuur en manieren kenden om werkzame stoffen uit planten te halen.