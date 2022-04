Hoger minimumloon: meer scheidingen

Het klinkt sympathiek: zorg dat mensen een goed bestaansminimum hebben. Maar een Amerikaanse universiteit heeft een ernstig nadeel ontdekt van het verhogen van het minimumloon. Mensen gaan veel meer scheiden naarmate ze meer geld krijgen. Liefde blijkt zeer economisch.

De studie, uitgevoerd door het UCLA Marriage and Close Relationships Lab, ploegde door de data van 360.000 jonge huishoudens. Daarbij keken de onderzoekers vooral naar de verdiensten van de mensen in dat huishouden. Aangezien verschillende staten verschillende minimumlonen hebben, gaf dat goed vergelijkingsmateriaal.

Daaruit bleek dat een toename in het inkomen van een dollar per uur zorgde voor een 3 tot 6 procent afname in het aantal huwelijken en een 7 tot 15 procent toename van het aantal scheidingen. Er zat meestal een jaar tussen meer gaan verdienen en scheiden.

Het was uit andere studies al bekend dat mensen soms bij elkaar blijven, ondanks dat de liefde over is, als er te weinig geld is om te scheiden. Maar dat de correlatie zo sterk is, dat is groot nieuws. FinanciĆ«le stress drijft mensen niet uit elkaar, maar een paar extra centen wel – vooral als de vrouw die verdient. De onderzoekers adviseren dan ook om een loonsverhoging gepaard te laten gaan met voorlichting over hoe met al dat geld om te gaan.

Gepubliceerd in het Journal of Marriage and Family.