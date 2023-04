Hoelang over de datum kun je iets nog eten?

Je doos eieren is houdbaar tot vandaag. Is het veilig om er overmorgen nog eentje te nuttigen? Ja hoor, zeggen onderzoekers, zelfs lang na vandaag kun je er nog een uitsmijter van maken.

Zelfs een hele maand na overschrijding van de houdbaarheidsdatum zijn verse eieren, roggebrood en verse kaas nog veilig en eetbaar, zegt Greenpeace, dat de studie heeft laten uitvoeren. Ieder jaar gooien we bijna 10 procent van ons voedsel weg, dat is 33 kilo of 140 euro. Door zuiniger te zijn, kan dat naar beneden.

Greenpeace onderwierp levensmiddelen over de datum aan een wetenschappelijke en grondige microbiologische laboratoriumtest. Conclusie: dat tenminste houdbaar tot datum is vaak veel te strak ingeschat. Gekoeld zijn de meeste levensmiddelen tot minstens een week later eetbaar. Nog altijd is de beste test om te ruiken. De menselijke neus is beter dan we denken, blijkt uit het onderzoek.

Uit de test bleek overigens ook dat fruit uit Braziliƫ zwaar is verontreinigd met pesticiden. Europa is bezig een verdrag te sluiten met het land dat de onbeperkte en gemakkelijke import van fruit uit het land toestaat.