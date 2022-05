Hoe knapper een man, hoe meer risico een vrouw neemt

Een vrouw komt een man tegen. Het komt tot een afspraakje en ze gaat met hem naar huis. Alleen heeft ze geen voorbehoedsmiddelen bij zich. Gaat ze toch met hem naar bed? Het antwoord ligt, volgens een studie gepubliceerd in het vakblad Evolutionary Psychological Science, aan hoe die man er uitziet.

Is het een knappe man, dan is de kans veel groter. Wetenschappers van Oakland University in de VS deden onderzoek onder 204 heteroseksuele jonge vrouwen. Die moesten aangeven met welke mannen ze het bed deelden en wanneer. De onderzoekers hielden de menstruatiecycli van de vrouwen bij, zodat ze wisten wanneer de vrouwen vruchtbaar waren.

Ze zagen dat – zoals verwacht – vruchtbare vrouwen meer risico nemen door onbeschermd met een man naar bed te gaan. Maar vrouwen blijken ook wat makkelijker over de kans op zwangerschap en ziektes te denken als de man in kwestie een mooi uiterlijk heeft. Bovendien gaven de vrouwen aan bij dergelijke mannen minder geschokt te zijn als ze daardoor onbedoeld zwanger zouden worden.

Het is, zo denken de wetenschappers van Oakland, evolutionair bepaald. Knappe mannen geven goede genen door, daardoor zijn ze ook zo aantrekkelijk voor vrouwen. Dus knijpen die vrouwen een oogje toe als het gaat om bescherming. En als ze zwanger worden van een knappe kerel, dan is dat de jackpot, onbedoeld of niet.