Hoe er een gat in de oceaan is gekomen

Er zit een gigantisch gat van drie miljoen vierkante kilometer in de Indische Oceaan. Niet een echte, maar een plek waar de zwaartekracht van de aarde ineens veel minder sterk is. Dat heeft wetenschappers altijd voor een raadsel gesteld, maar nu denkt een groep onderzoekers te weten waarom het bestaat.

Het zwaartekrachtgat is in 1948 ontdekt door de Nederlandse geofysicus Felix Andries Vening Meinesz en is sindsdien een mysterie gebleven

Onderzoekers van het Indian Institute of Science in Bengaluru, India, beweren nu een verklaring te hebben gevonden voor het ontstaan ervan. De oorzaak zijn magmapluimen die diep uit het binnenste van de planeet komen, zoals die vulkanen doen ontstaan. Het team gebruikte supercomputers om te simuleren hoe het ongelooflijke gat kan zijn ontstaan. Ze gingen zelfs tot 140 miljoen jaar terug in de tijd.

Deze pluimen zijn gevormd door de drift en de uiteindelijke botsing van het Indiase subcontinent met Azië, 40 miljoen jaar geleden, aldus de onderzoekers. Meer dan 1000 kilometer onder de aardkorst vonden ze koude, dichte overblijfselen van een oude oceaan die zo’n 30 miljoen jaar geleden onder Afrika stortte en heet gesmolten gesteente naar de oppervlakte stuwde.

Dat gesteente heeft een heel lage dichtheid, zodat het minder sterk aan de omgeving trekt.