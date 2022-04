Hoe de Russen ineens in Lord of the Rings vechten

Tijdens conflicten bedenken volkeren vaak bijnamen voor elkaar. De Oekraïners hebben een opmerkelijke voor de Russische soldaten die nu hun land bezetten: Orcs. Deze monsters uit de Lord of the Rings-boeken en -films zijn gemeen, dom en ongedisciplineerd.

Vooral op sociale media gebruiken de Oekraïners deze term, aangezien ze het woorden Russen niet meer willen gebruiken. Daarmee roepen ze hun eigen soldaten tegelijkertijd uit tot strijders voor het goede, net als de hobbits en elfen in de films.

Waar Oekraïners niet om de naam van hun vijand heen kunnen, spellen ze Rusland en Russen tegenwoordig zonder hoofdletter. Ook is de term russist in opkomst, een samentrekking van racist en Rus. Zelfs het officiële nieuws in Oekraïne gebruikt de term inmiddels voor de aanvallende partij.

Ook Vladimir Poetin heet in nieuwsberichten in het land nu vladimir poetin, hij is geen hoofdletter waardig, vinden de Oekraïners.

Volkeren zijn vaak inventief bij het bedenken van bijnamen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog noemden de Duitsers hun Britse tegenstanders Inselaffen (eilandapen). De Britten op hun beurt vonden de Duitsers krauts, oftewel eters van zuurkool. Amerikanen staan vaak bekend als gringo’s, maar zij vinden de Fransen maar surrender monkeys (apen die zich overgeven).