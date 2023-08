Het Oog van Sauron is echt

Het Oog van Sauron, de duistere heer uit The Lord of the Rings, bestaat echt. Alleen heb je wel een bijzondere telescoop voor nodig om het ding te zien. De James-Webb ruimtetelescoop bijvoorbeeld, die deze opname maakte.

Het gaat om een ringnevel in het sterrenbeeld Lyra, dat ook bekend staat als Messier 57. Het staat met ongeveer 2500 lichtjaar relatief dicht bij ons zonnestelsel. Om deze opname te maken, moest de ruimtetelescoop wel een extreem lange sluitertijd gebruiken.

Wat je hier ziet, was ooit het omhulsel van een ster waarvan de nucleaire brandstof opraakte. Daarop trok zijn kern samen tot een compact object. In de nevel bevinden zich ongeveer 20.000 dichte bolvormige verzamelingen materie, rijk aan moleculaire waterstof. In de binnenste regio bevindt zich zeer heet gas. Of het duistere oog van een heerser uit de onderwereld natuurlijk.