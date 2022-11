Het nieuwste vaccin tegen Corona bestaat uit… bananen?

Wetenschappers hebben een stof ontdekt die werkt tegen alle Coronavirussen, dus ook de veroorzaker van Covid. Ze hebben het H84T-BanLec genoemd, naar het fruit waaruit ze het halen: bananen. Het heeft veelbelovende eigenschappen en zou ook toekomstige mutaties de baas kunnen zijn, denken de ontdekkers.

Een internationaal team van wetenschappers, onder andere uit de VS en China, werkt aan H84T-BanLec. Ze zagen tijdens proeven dat het zich hecht aan het spike eiwit van het virus, het tentakeltje waarmee het contact maakt met menselijke cellen. Door dat eiwit te ‘bezetten’, kan het virus geen schade aanrichten in het lichaam.

De werkzame stof uit bananen is door de wetenschappers wel een beetje veranderd, om door het lichaam te worden geaccepteerd. Het probleem van veel stoffen die werken tegen Corona is dat ze het immuunsysteem activeren. Gebeurt dat te heftig, dan is het medicijn erger dan de ziekte. Maar van een dergelijke reactie is bij deze stof uit bananen geen sprake, reden dat de ontdekkers zo enthousiast zijn.

Wanneer deze stof op de markt komt tegen Corona, zal dat waarschijnlijk in de vorm van een neusspray zijn, hebben de ontdekkers bekendgemaakt. Zo kan het tijdens een epidemie makkelijk worden verspreid en genomen. Het goede nieuws is dat het ook lijkt te werken tegen andere virussen met een spike eiwit, zoals MERS en gewone SARS en wellicht zelfs tegen HIV.