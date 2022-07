Helpt een ‘bloedwassing’ tegen Long Covid?

Extreme vermoeidheid, moeite om gedachten te vormen, depressie, ernstige vergeetachtigheid. Nee, de lijst met symptomen van Long Covid is niet mals. Vandaar dat mensen die het hebben, van alles proberen om er vanaf te komen. Sommigen zoeken het in een ingrijpende behandeling: een bloedwassing of aferesis.

Daarbij haalt een kliniek alle bloed uit een patiënt, zuivert dat via een filter van vetten en eiwitten die wijzen op een ontsteking en stopt het dan weer terug in diezelfde patiënt. Op fora van patiënten met Long Covid beweren sommigen er baat bij te hebben, maar medische wetenschappers twijfelen ernstig of het nut heeft.

Het British Medical Journal ging op onderzoek uit en vond onder andere een Nederlandse vrouw die vrijwel al haar spaargeld naar een kliniek in Cyprus bracht voor deze behandeling. De vrouw kreeg in november 2020 Corona en ontwikkelde daarna Long Covid. Dat was zo ernstig dat ze een jaar later, in november 2021 definitief ophield met werken. Naar de keuken lopen duurde voor haar twee uur.

In Cyprus kreeg ze zes bloedwassingen en nog een paar andere behandelingen, van in totaal meer dan 10.000 euro. Het hielp niet. Het BMJ vond ook geen enkele aanwijzing dat bloedwassingen effectief zijn. Het verwijderen van eiwitten en vetten klinkt goed, maar wetenschappers weten nog steeds niet waarom de eiwitten vormen en hoe snel na verwijdering ze terugkeren. Het advies is dan ook: hou je geld en je bloed. Ook bij Long Covid.