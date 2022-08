Help!: aarde draait harder

Wetenschappers zijn verbijsterd over de ontdekking dat de aarde sinds een tijdje sneller draait dan normaal. De dagen zijn daardoor korter dan gewoonlijk. Uit nieuwe metingen van het National Physical Laboratory van het Verenigd Koninkrijk blijkt dat de aarde momenteel sneller draait dan een halve eeuw geleden.

Op 29 juni duurde de volledige omwenteling van de aarde 1,59 milliseconden minder dan 24 uur. Het was daarmee de kortste dag ooit gemeten. Als de rotatiesnelheid blijft versnellen, moeten we misschien een seconde van onze atoomklokken schrappen.

Dat lijkt allemaal niet zoveel, maar in de moderne wetenschap en techniek is zeer precies meten van tijd erg belangrijk. Het GPS systeem zou er kilometers naast zitten als de klokken aan boord van satelliet een seconde voor of achter zouden lopen. Dezelfde geldt voor veel meer systemen.

De grote vraag is waar de snellere draaiing vandaan komt. Eerder was de aarde juist aan het afremmen. Wellicht dat het smelten en opnieuw bevriezen van ijskappen op ’s werelds hoogste bergen zou kunnen bijdragen aan de onregelmatige snelheid. Hoe minder ijs op gletsjers ligt, hoe harder de aarde gaat draaien.

Volgens dezelfde onderzoekers die nu de noodklok luiden, is de aarde vooral sinds 2020 sneller gaan draaien. Wie het gevoel heeft dat er minder uren in de dag zitten, je hebt gelijk.