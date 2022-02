Helemaal geen vaccin, toch bijwerkingen

Een van de redenen om geen vaccin te nemen, is voor veel mensen de angst voor bijwerkingen. Maar daar hoef je helemaal geen echte prik voor te krijgen. Een derde van de mensen die een placebo ontvangen (een prik zonder werkzame stoffen) klaagt ook over bijwerkingen.

Dat is de uitkomst van een studie door Harvard Medical School uit de VS. Ze gaven zo’n 45.000 mensen óf een echt vaccin óf een placebo. De verdeling was exact 50/50. Daarna mochten deze proefkonijnen doorgeven of ze bijwerkingen ondervonden. Bij 46,3 procent van de mensen met een echt vaccin was daar sprake van.

Maar ook 35,2 procent van de ontvangers van een placebo klaagden over de prik. Het meest noemden ze hoofdpijn en vermoeidheid als bijwerkingen. Ook voelden ze pijn op de plek van de injectie. Ook bij de tweede nepinjectie klaagde 31,8 procent over bijverschijnselen. Ook hierin zat geen werkzame stof.

Het placebo-effect is een bekend psychisch verschijnsel. Mensen die een pijnstillende pil krijgen met daarin alleen suiker, voelen echt minder pijn – zolang ze denken dat het een echte pil is. Zelfs een inhalator met alleen lucht kan astma verhelpen. Als je maar denkt dat het werkt.